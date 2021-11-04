Африканский боец умер спустя два дня после поражения нокаутом

Вечер бокса в Зимбабве завершился трагедией – местный 24-летний боксер Таурай Зимунья умер в больнице спустя два дня после поражения нокаутом в бою с Тинаше Маджони.

Критический урон здоровью Зимунья получил в третьем раунде из-за непрофессионализма рефери в ринге, который долго наблюдал за односторонним избиением Таурая, хотя по всем правилам должен был прекратить бой и зафиксировать победу Маджони техническим нокаутом.