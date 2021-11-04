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Африканский боец умер спустя два дня после поражения нокаутом

Бокс
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На это тяжело смотреть

Африканский боец умер спустя два дня после поражения нокаутом

фото - 24.kz

Новина українською

Вечер бокса в Зимбабве завершился трагедией – местный 24-летний боксер Таурай Зимунья умер в больнице спустя два дня после поражения нокаутом в бою с Тинаше Маджони.

Критический урон здоровью Зимунья получил в третьем раунде из-за непрофессионализма рефери в ринге, который долго наблюдал за односторонним избиением Таурая, хотя по всем правилам должен был прекратить бой и зафиксировать победу Маджони техническим нокаутом.

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В статье: Бокс
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