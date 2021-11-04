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Африканский боец умер спустя два дня после поражения нокаутом
На это тяжело смотреть
фото - 24.kz
Вечер бокса в Зимбабве завершился трагедией – местный 24-летний боксер Таурай Зимунья умер в больнице спустя два дня после поражения нокаутом в бою с Тинаше Маджони.
Критический урон здоровью Зимунья получил в третьем раунде из-за непрофессионализма рефери в ринге, который долго наблюдал за односторонним избиением Таурая, хотя по всем правилам должен был прекратить бой и зафиксировать победу Маджони техническим нокаутом.
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