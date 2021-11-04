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Рой Джонс: Усик победит Фьюри

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Рой Джонс: Усик победит Фьюри

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Легендарный боксер Рой Джонс сделал прогноз на возможный бой между Александром Усиком (19-0, 13 КО) и Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО) за статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

"Будет отличный и тяжелый бой. Большой хороший боксер обычно побеждает маленького хорошего боксера. По этой логике выиграть должен Фьюри. Но Усик очень хорош, мне кажется, что он победит", - сказал Джонс.

Усик в марте-апреле 2022 года проведет бой реванш с Энтони Джошуа, а у Фьюри впереди поединок с «временным» чемпионом WBC Диллианом Уайтом.

В случае проведения чемпионского боя между Усиком и Фьюри в супертяжелом весе может появиться первый абсолютный чемпион мира со времен Леннокса Льюиса.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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Источник:
Vringe.com

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