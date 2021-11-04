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Эдди Хирн: Мне кажется, что Тайсон Фьюри лучше Александра Усика

Бокс
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Промоутер не списывает и Джошуа со счетов

Эдди Хирн: Мне кажется, что Тайсон Фьюри лучше Александра Усика

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Известный промоутер Эдди Хирн поделился мнением о возможном поединке между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Британский и украинский боксёры сейчас удерживают все пояса супертяжёлого веса.

"Трудно определить, кто сильнее. Мне кажется, что Тайсон Фьюри лучше Александра Усика. Он сможет одолеть его за счёт габаритов, движения. Это был бы отличный бой, но, возможно, не самый интересный для просмотра. Честно скажу — мне кажется, Джошуа может победить их обоих.

Да, если составлять сейчас рейтинг боксёров-тяжеловесов, то Фьюри и Усик будут делить первое-второе места, Джошуа только третий, Уайлдер — пятый. Но я считаю, что на самом деле Джошуа — лучший тяжеловес в мире. Просто ему нужно снова это доказать", — приводит слова Хирна BoxingScene.

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В статье: Тайсон Фьюри Эдди Хирн
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