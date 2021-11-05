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Украинец Захареев вышел в финал чемпионата мира
Впервые за четыре года украинский боксер претендует на золото чемпионата мира
фото - ФБУ
Юрий Захареев в полуфинале чемпионата мира в Белграде в категории до 71 кг единогласным решением судей прошел представителя Азербайджана Сархана Алиева (30-27, 30-27, 29-28, 29-28 и 29-28).
За золото чемпионата мира 19-летний Захареев 6 ноября поспорит с боксером из России Вадимом Мусаевым, у которого в послужном списке есть четыре боя на профессиональном ринге.
Стоит отметить, что в последний раз украинский боксер пробивался в финал чемпионата мира в 2017 году, когда Александр Хижняк в Гамбурге завоевал золото в весовой категории до 75 кг.
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