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Украинец Захареев вышел в финал чемпионата мира

Бокс
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Впервые за четыре года украинский боксер претендует на золото чемпионата мира

Украинец Захареев вышел в финал чемпионата мира

фото - ФБУ

Новина українською

Юрий Захареев в полуфинале чемпионата мира в Белграде в категории до 71 кг единогласным решением судей прошел представителя Азербайджана Сархана Алиева (30-27, 30-27, 29-28, 29-28 и 29-28).

За золото чемпионата мира 19-летний Захареев 6 ноября поспорит с боксером из России Вадимом Мусаевым, у которого в послужном списке есть четыре боя на профессиональном ринге.

Стоит отметить, что в последний раз украинский боксер пробивался в финал чемпионата мира в 2017 году, когда Александр Хижняк в Гамбурге завоевал золото в весовой категории до 75 кг.

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В статье: Бокс Юрий Захареев
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