Бывший чемпион UFC из России вспомнил, как должен был подраться с Владимиром Кличко

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский заявил, что в свое время мог подраться с Владимиром Кличко, который в те годы доминировал в супертяжелом весе.

«Вы же не забывайте, то, что сделали Мейвезер с Макгрегором три года назад, я должен был сделать в 2009-м или 2010-м году с Владимиром Кличко.

Предварительно мой менеджер по боксу разговаривал с компанией Кличко, чтобы мне набили боксерский рекорд – там, сделали бы где-то 10 боев, а потом за большие бабки мы бы подрались против Кличко», - сказал Орловский.

Андрей Орловский в 2009-2011 года проиграл в ММА четыре боя подряд, поэтому маловероятно, что команда Владимира Кличко могла бы заинтересована в таком поединке.

Кличко-младший завершил карьеру в 2017 году после драматичного поражения на Уэмбли в бою с Энтони Джошуа.