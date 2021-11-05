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Бывший чемпион UFC из России вспомнил, как должен был подраться с Владимиром Кличко
Верится с трудом
фото - mmaonline.ru/
Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский заявил, что в свое время мог подраться с Владимиром Кличко, который в те годы доминировал в супертяжелом весе.
«Вы же не забывайте, то, что сделали Мейвезер с Макгрегором три года назад, я должен был сделать в 2009-м или 2010-м году с Владимиром Кличко.
Предварительно мой менеджер по боксу разговаривал с компанией Кличко, чтобы мне набили боксерский рекорд – там, сделали бы где-то 10 боев, а потом за большие бабки мы бы подрались против Кличко», - сказал Орловский.
Андрей Орловский в 2009-2011 года проиграл в ММА четыре боя подряд, поэтому маловероятно, что команда Владимира Кличко могла бы заинтересована в таком поединке.
Кличко-младший завершил карьеру в 2017 году после драматичного поражения на Уэмбли в бою с Энтони Джошуа.
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