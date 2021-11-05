Упор на физику: Ломаченко продолжает подготовку к бою с Комми

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) в Instagram сообщил, как проходит его подготовка к бою с бывшим IBF в легком весе Ричардом Комми (30-3, 27 КО).

Ломаченко и Комми выяснят сильнейшего 11 декабря в Нью-Йорке на Мэдисон Сквер Гарден.

Василий Ломаченко в последний раз выходил на ринг 26 июня, когда в Лас-Вегасе досрочно разобрался с японцем Масайоши Накатани (19-2, 13 KO).