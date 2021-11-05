Беллью выразил свое мнение по поводу реванша Усик - Джошуа

Бывший чемпион мира Тони Белью поделился мнением о реванше Усик – Джошуа.

"Во время реванша с Усиком Джошуа будет себя чувствовать, будто он против всего мира. Больше всего его будет раздражать, что все его списали. Он захочет доказать, что они неправы.

Тренеры со всего мира предлагают Энтони свои услуги. Дайте парню самому определиться. Это его решение, его карьера. Он мужчина, сможет с этим справиться. Люди забывают, что он тот, кто принимает удары. Он же и должен принимать решения. Только он", – сказал Белью в комментарии DAZN Boxing Show.