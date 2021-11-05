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Комми рассказал о предстоящем бое с Ломаченко

Бокс
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Боксер готов к этому вызову

Комми рассказал о предстоящем бое с Ломаченко

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Экс-чемпион мира в легком весе Ричард Комми (30-3, 27 KO) рассказал, чего ожидает от боя с Василием Ломаченко (15-2, 11 КО).

– Точно знал, что когда-то бой с Ломаченко состоится. Еще до того, как выиграл пояс чемпиона мира, мы говорили об этом поединке. Настало правильное время для его проведения.

- Это больший вызов, чем Лопес?

– Для меня это всегда одно и то же. Лопес был обязательным претендентом, поэтому бой состоялся. Перед Ломаченко я провел несколько хороших поединков. Его имя очень большое в боксе. Всегда хорошо с такими боксировать.

Многие не отдают должное мне, но это нормально. Я был внизу всю свою жизнь. Я привык к этому.

- Вы с Лопесом уважали друг друга перед боем.

– Это спорт. У нас есть жизнь вне бокса. Я очень и очень скромный человек. Не хочу что-то выносить, что произошло в ринге, за его пределы, – сказал Комми.

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В статье: Василий Ломаченко Ричард Комми
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Источник:
Tribuna

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