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Майк Тайсон сделал очередной комплимент Усику
Заслуженная похвала от легенды
фото - talksport.com
Легенда супертяжелого веса Майк Тайсон прокомментировал манеру ведения поединков своего коллеги по цеху, чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0; 13 КО). Его слова цитирует BoxingSocial:
– Усик – очень умный и сообразительный боксер. Он неудобен для соперников.
– Считаете, его бой против Фьюри – лучший поединок в тяжелом весе сейчас?
– Бой Усика с любым соперником был бы отличным поединком.
– Как бы вы действовали против Фьюри в ринге?
– Все знают, что я никогда не менял свой стиль – сказал Майк.
Напомним, что ранее Канело и Плант
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