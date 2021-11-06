Майк Тайсон сделал очередной комплимент Усику

Легенда супертяжелого веса Майк Тайсон прокомментировал манеру ведения поединков своего коллеги по цеху, чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0; 13 КО). Его слова цитирует BoxingSocial:

– Усик – очень умный и сообразительный боксер. Он неудобен для соперников.

– Считаете, его бой против Фьюри – лучший поединок в тяжелом весе сейчас?

– Бой Усика с любым соперником был бы отличным поединком.

– Как бы вы действовали против Фьюри в ринге?

– Все знают, что я никогда не менял свой стиль – сказал Майк.