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Майк Тайсон сделал очередной комплимент Усику

Бокс
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Заслуженная похвала от легенды

Майк Тайсон сделал очередной комплимент Усику

фото - talksport.com

UA-Футбол
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Легенда супертяжелого веса Майк Тайсон прокомментировал манеру ведения поединков своего коллеги по цеху, чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0; 13 КО). Его слова цитирует BoxingSocial:

– Усик – очень умный и сообразительный боксер. Он неудобен для соперников.

Считаете, его бой против Фьюри – лучший поединок в тяжелом весе сейчас?

– Бой Усика с любым соперником был бы отличным поединком.

– Как бы вы действовали против Фьюри в ринге?

– Все знают, что я никогда не менял свой стиль – сказал Майк.

Напомним, что ранее Канело и Плант прошли церемонию взвешивания.

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В статье: Майк Тайсон Александр Усик
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