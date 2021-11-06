Альварес рассказал о единственном поражении в карьере

Чемпион мира в суперсреднем весе по версиям WBA, WBC и WBO Сауль Альварес (56-1-2; 38 КО) перед поединком за звание абсолютного чемпиона против Калеба Планта (21-0; 12 КО) вспомнил свое единственное поражение на профи-ринге. Его слова цитирует DAZN:

"Мне было тогда 23 года и для моей карьеры это был очень большой опыт. В ту ночь благодаря бою с Мейвезером я узнал что-то очень важное. Чувство, которое я никогда больше не хочу пережить снова – поражение.

Так что мне делать? Продолжать учиться, тренироваться и побеждать" – сказал он.