  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Украинец Захареев разгромил россиянина в финале чемпионата мира по боксу
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинец Захареев разгромил россиянина в финале чемпионата мира по боксу

Бокс
(1 голосов)

Поздравляем Юрия с заслуженной победой

Украинец Захареев разгромил россиянина в финале чемпионата мира по боксу

фото - ua.tribuna.com

UA-Футбол
Новина українською

Украинский 19-летний боксер Юрий Захареев победил в финале чемпионата мира по боксу 2021. В решающем поединке за золото мирового первенства в весовой категории до 71 килограмма наш соотечественник не оставил шансов россиянину Вадиму Мусаеву.

Уже официальный чемпион мира победил своего соперника единогласным решением судей (30-27; 30-27; 30-27; 30-27; 29-28).

Отметим, что эта золотая награда единственная для команды Украины на боксерском мундиале. Последний раз представитель нашей страны брал драгоценный металл на чемпионате мира по боксу в 2017 году. Им был Александр Хижняк.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: чемпионат мира по боксу Юрий Захареев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...