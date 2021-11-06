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Украинец Захареев разгромил россиянина в финале чемпионата мира по боксу
Поздравляем Юрия с заслуженной победой
фото - ua.tribuna.com
Украинский 19-летний боксер Юрий Захареев победил в финале чемпионата мира по боксу 2021. В решающем поединке за золото мирового первенства в весовой категории до 71 килограмма наш соотечественник не оставил шансов россиянину Вадиму Мусаеву.
Уже официальный чемпион мира победил своего соперника единогласным решением судей (30-27; 30-27; 30-27; 30-27; 29-28).
Отметим, что эта золотая награда единственная для команды Украины на боксерском мундиале. Последний раз представитель нашей страны брал драгоценный металл на чемпионате мира по боксу в 2017 году. Им был Александр Хижняк.
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