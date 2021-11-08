Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Усик поздравил Альвареса с завоеванием статуса абсолютного чемпиона мира
Украинец отреагировал на успех Канело
Getty Images/Global Images Ukraine
Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) накануне в Лас-Вегасе досрочно остановил Калеба Планта (21-1, 12 КО) и стал первым в истории абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе.
Альварес нокаутировал Планта и стал первым в истории абсолютом в суперсреднем весе
Альварес вошел в клуб абсолютных чемпионов мира, в котором компанию Канело составляют Бернард Хопкинс, Джермейн Тейлор, Теренс Кроуфорд, Теофимо Лопес и Джош Тейлор и украинец Александр Усик. Последний в Твиттере поздравил мексиканца с этим достижением.
«Поздравляю, Канело! Добро пожаловать в клуб абсолютов», - написал Усик.
Congratulations, Welcome to the undisputed club! @Canelo— Alexander Usyk (@usykaa) November 7, 2021
Александр Усик в 2022 году может стать двукратным абсолютным чемпионом мира, если в реванше подтвердит победу над Энтони Джошуа, а затем побьет чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри.
Популярное сейчас
- Поворознюк: То, что ТК Футбол платит за телеправа по $200 000, да я на 200 000 нищим больше раздаю
- Стало известно о дальнейших планах Дентиньо после ухода из Шахтера
- Известна бригада арбитров, которая обслужит встречу Украина - Болгария
- Альварес нокаутировал Планта и стал первым в истории абсолютом в суперсреднем весе
- Зинченко и Матвиенко стали кумовьями - ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лидеров Барселоны. ФОТО