Усик поздравил Альвареса с завоеванием статуса абсолютного чемпиона мира

Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) накануне в Лас-Вегасе досрочно остановил Калеба Планта (21-1, 12 КО) и стал первым в истории абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе.

Альварес вошел в клуб абсолютных чемпионов мира, в котором компанию Канело составляют Бернард Хопкинс, Джермейн Тейлор, Теренс Кроуфорд, Теофимо Лопес и Джош Тейлор и украинец Александр Усик. Последний в Твиттере поздравил мексиканца с этим достижением.

«Поздравляю, Канело! Добро пожаловать в клуб абсолютов», - написал Усик.

Congratulations, Welcome to the undisputed club! @Canelo