  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Усик поздравил Альвареса с завоеванием статуса абсолютного чемпиона мира
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Усик поздравил Альвареса с завоеванием статуса абсолютного чемпиона мира

Бокс
(1 голосов)

Украинец отреагировал на успех Канело

Усик поздравил Альвареса с завоеванием статуса абсолютного чемпиона мира

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) накануне в Лас-Вегасе досрочно остановил Калеба Планта (21-1, 12 КО) и стал первым в истории абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе.

Альварес нокаутировал Планта и стал первым в истории абсолютом в суперсреднем весе

Альварес вошел в клуб абсолютных чемпионов мира, в котором компанию Канело составляют Бернард Хопкинс, Джермейн Тейлор, Теренс Кроуфорд, Теофимо Лопес и Джош Тейлор и украинец Александр Усик. Последний в Твиттере поздравил мексиканца с этим достижением.

«Поздравляю, Канело! Добро пожаловать в клуб абсолютов», - написал Усик.

Александр Усик в 2022 году может стать двукратным абсолютным чемпионом мира, если в реванше подтвердит победу над Энтони Джошуа, а затем побьет чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Бокс Сауль Альварес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...