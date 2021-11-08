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Подстриженный Ломаченко показал ударную работу на груше
Подготовка к бою продолжается
Boxingscene
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) в Instagram поделился фрагментом своей подготовки к бою с бывшим обладателем пояса IBF в легком весе Ричардом Комми (30-3, 27 КО).
Ломаченко и Комми встретятся на ринге 11 декабря в Нью-Йорке на Мэдисон Сквер Гарден.
Василий Ломаченко провел последний бой 26 июня, когда в Лас-Вегасе досрочно разобрался с японцем Масайоши Накатани (19-2, 13 KO).
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