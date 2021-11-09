  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Легендарный тренер готов подготовить Джошуа к реваншу с Усиком
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Легендарный тренер готов подготовить Джошуа к реваншу с Усиком

Бокс
(1 голосов)

Очередной энтузиаст

Легендарный тренер готов подготовить Джошуа к реваншу с Усиком

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Знаменитый американский тренер Фредди Роуч считает, что способен найти победную формулу для Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) перед его реваншем с новым чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (19-0, 13 КО).

Об этом Роуч заявил в комментарии для YouTube-канала iFL TV.

"Джошуа, ты знаешь, где мой зал. Я с ним время от времени пересекаюсь, и я сказал ему, что все, что ему нужно сделать – это вернуться домой", - заявил Роуч.

Ранее готовность помочь Джошуа в повторном бою с Усиком выразили Тайсон Фьюри и Майк Тайсон.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма побил Энтони Джошуа единогласным решением судей, а повторный бой между двумя олимпийскими чемпионами ориентировочно пройдет в марте-апреле 2022 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Бокс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...