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Легендарный тренер готов подготовить Джошуа к реваншу с Усиком
Очередной энтузиаст
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Знаменитый американский тренер Фредди Роуч считает, что способен найти победную формулу для Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) перед его реваншем с новым чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (19-0, 13 КО).
Об этом Роуч заявил в комментарии для YouTube-канала iFL TV.
"Джошуа, ты знаешь, где мой зал. Я с ним время от времени пересекаюсь, и я сказал ему, что все, что ему нужно сделать – это вернуться домой", - заявил Роуч.
Ранее готовность помочь Джошуа в повторном бою с Усиком выразили Тайсон Фьюри и Майк Тайсон.
Александр Усик 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма побил Энтони Джошуа единогласным решением судей, а повторный бой между двумя олимпийскими чемпионами ориентировочно пройдет в марте-апреле 2022 года.
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