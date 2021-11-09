Легендарный тренер готов подготовить Джошуа к реваншу с Усиком

Знаменитый американский тренер Фредди Роуч считает, что способен найти победную формулу для Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) перед его реваншем с новым чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (19-0, 13 КО).

Об этом Роуч заявил в комментарии для YouTube-канала iFL TV.

"Джошуа, ты знаешь, где мой зал. Я с ним время от времени пересекаюсь, и я сказал ему, что все, что ему нужно сделать – это вернуться домой", - заявил Роуч.

Ранее готовность помочь Джошуа в повторном бою с Усиком выразили Тайсон Фьюри и Майк Тайсон.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма побил Энтони Джошуа единогласным решением судей, а повторный бой между двумя олимпийскими чемпионами ориентировочно пройдет в марте-апреле 2022 года.