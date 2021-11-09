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Лопес готов дать Ломаченко реванш. Но есть важный нюанс

Бокс
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На такое Василий никогда не пойдет

Лопес готов дать Ломаченко реванш. Но есть важный нюанс

Новина українською

Отец Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) сообщил, при каких условиях его сын согласиться на второй бой с Василием Ломаченко (15-2, 11 КО), которого в октябре прошлого года сенсационно остановил единогласным решением судей.

"Если Ломаченко захочет драться с нами в первом полусреднем весе, и у нас там не будет интересного соперника, то мы бы согласились на это. Мой сын не будет сушиться, чтобы снова подраться с Ломаченко в легком весе.

Ломаченко следовало предусмотреть опцию реванша. Но ее не было, он не внес ее в контракт. Он был уверен, что побьет нас", - сказал Лопес-старший в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves.

Первый бой после победы над Василием Ломаченко Теофимо Лопес проведет 27 ноября против обязательного претендента IBF Джорджа Камбососа-младшего (19-0, 10 КО).

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В статье: Василий Ломаченко Бокс Теофимо Лопес
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