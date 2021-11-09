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Выхрист проведет бой с опытным грузином

Бокс
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Новое испытание для украинца

Выхрист проведет бой с опытным грузином

https://fightnews.info

Новина українською

Перспективный украинский супертяж Виктор Выхрист (8-0, 6 КО) вернется на ринг 1 января 2022 года в Лас-Вегасе в бою с Яго Киладзе (27-5-1, 19 КО).

Следующий бой Выхриста пройдет в андеркарде громкого поединка между кубинцем Луисом Ортисом и американцем Чарльзом Mартином.

Киладзе с 2007 по 2012 года выступал в Украине, но с повышением уровня оппозиции его карьера пошла под откос. В последние годы 35-летний грузин редко покидает ринг с победой – в его пассиве досрочные поражения в боях с Джо Джойсом, Майклом Хантером и Адамом Ковнацки.

Виктор Выхрист (8-0, 6 КО) в последнем бою 9 октября в Лас-Вегасе нокаутировал Майка Маршала (6-2-1, 4 КО).

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В статье: Бокс Виктор Выхрист
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Источник:
Meta-ratings.com.ua

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