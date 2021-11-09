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Усик рассказал о возможном бое с Тайсоном Фьюри

Бокс
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Пока украинец не готовится к этому бою

Усик рассказал о возможном бое с Тайсоном Фьюри

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Чемпион мира в тяжёлом весе по нескольким версиям Александр Усик высказался о возможном поединке с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри и слабых сторонах британца.

"Где и как смотрел бой Фьюри — Уайлдер? Когда шёл бой Фьюри — Уайлдер, я находился в Грузии и смотрел трансляцию онлайн с телефона, но масштаб всё равно ощущался. Это был очень сильный бой.

Моя встреча с Фьюри и его слабые стороны? Всё может быть. Мы виделись с Фьюри, но ни разу не общались с ним тет-а-тет. Если честно, я не искал слабые места — это мы будем определять вместе с тренером. Мой подход такой, что нужно думать в первую очередь о себе и своей подготовке", — приводит слова Усика "Журнал Фокус".

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В статье: Александр Усик
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