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Арум: Джошуа лучше провести какой-то промежуточный бой и дать возможность Усику подраться с Фьюри

Бокс
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Боб прав

Арум: Джошуа лучше провести какой-то промежуточный бой и дать возможность Усику подраться с Фьюри

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Знаменитый промоутер Боб Арум поделился мыслями о готовящемся реванше между украинским боксёром Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа. В первом поединке Усик одержал уверенную победу судейским решением.

"Я уже говорил это, но скажу снова: для Энтони Джошуа нет смысла форсировать реванш с Александром Усиком. Пусть лучше он проведёт какой-то промежуточный бой и даст возможность Усику подраться с Тайсоном Фьюри, а уже потом встретится с победителем. Надеюсь, что всё так и будет. Но тут всё зависит от решения Джошуа, не от меня.

Промоутер Джошуа Эдди Хирн молчит по этому поводу. Ему нечего сказать. Он только заглядывает в рот Джошуа", — приводит слова Арума BoxingScene.

Напомним, по предварительной информации, реванш Джошуа — Усик пройдёт в феврале-марте 2022 года.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Боб Арум
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