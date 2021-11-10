Отец Фьюри: Тайсон получил тяжелую травму перед боем с Уайлдером

Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) в октябре в Лас-Вегасе в заключительном бою трилогии с Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 КО) нокаутировал американца в 11-м раунде и провел первую защиту титула WBC.

Отец британца Джон Фьюри заявил, что тот выходил на ринге с серьезными проблемами со здоровьем.

"Тайсон получил тяжелую травму перед тем боем. Ему сделали инъекции в оба локтя, и они онемели. Потом он перенес операцию. У него были костные шпоры, от которых ему пришлось избавиться.

В тот момент Тайсон был инвалидом, поэтому боксерская часть вылетела в окно. Все же я знал, что он одержит победу. Потому что, когда я посмотрел в глаза Тайсона, он был готов разрушать и уничтожать. В конечном итоге, это он и заделал", - сказал Фьюри-старший.

Тайсон Фьюри может в следующем бою встретится с «временным» чемпионом WBC Диллианом Уайтом, а еще одним потенциальным соперником боксера из Манчестера является Александр Усик, который после победы над Энтони Джошуа захватил титулы WBA, WBO, IBF и IBO.