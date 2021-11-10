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Виталий Кличко: Ответил скептикам в бою с Льюисом

Бокс
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Украинец вспомнил свой самый знаменитый бой

Виталий Кличко: Ответил скептикам в бою с Льюисом

Новина українською

Виталий Кличко встретился с Ленноксом Льюисом в июне 2003 года в Лос-Анджелесе. Бой был остановлен после шестого раунда из-за серьезного рассечения у боксера из Украины. На момент остановки поединка Кличко-старший побеждал чемпиона единогласным решением судей.

"Каждый бой особенный по-своему. Я считаю, что один из самых знаменитых поединков, где мне довелось испытать свои навыки и способности с одним из лучших боксеров в истории – это бой с Ленноксом Льюисом.

К большому сожалению, тогда поединок закончил врач. Реванша ждали с нетерпением, все-таки Леннокс пообещал его, но второй бой не состоялся.

Я считаю, что в поединке с Ленноксом Льюисом я смог ответить своим скептикам.

Я сам себя в поединке не видел и был категорически против остановки боя врачом. Потом я посмотрел поединок и подумал: «Мама родная».

Еще камера залезла прямо в рассечение – такая дырка была. Честно говоря, мурашки побежали по коже – так страшно", - сказал Кличко-старший.

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В статье: Виталий Кличко Бокс Леннокс Льюис
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