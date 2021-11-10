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Отец Фьюри: Усик ничего не сделает с Тайсоном

Бокс
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От него других слов мы и не ждали

Отец Фьюри: Усик ничего не сделает с Тайсоном

фото - boxingscene.com

Новина українською

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1,22 КО) высказался о потенциальном поединке своего сына с Александром Усиком (19-0, 13 КО), которому принадлежат титулы по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

"Все говорят: о, Усик сделает то, Усик сделает это. Ничего Усик не сделает. Крузеры не бьют двухметровых гигантских 120-килограммовых боевых машин. Разве что в мечтах.

Никто не побьет Тайсона. Говорю это не как его отец, а как фанат бокса.

Усик не будет драться с Тайсоном: слишком опасно. Джошуа уж точно не будет. Уайт тоже", - сказал Фьюри-старший.

Тайсон Фьюри в последнем бою в октябре в 11-м раунде нокаутировал Деонтея Уайлдера и впервые защитил титул WBC.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри Бокс
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Источник:
Vringe.com

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