Украина в списке. Стало известно, где может пройти реванш Усика и Джошуа

Промоутер чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) Александр Красюк в интервью Sky Sports рассказал, где может пройти реванш с Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

«Мы рассматриваем три варианта: Великобритания, Украина и Ближний Восток. Надеюсь, что до конца 2021 года мы сможем принять окончательное решение по этому поводу.

Усика не разочаровало то, что ему придется ждать боя за звание абсолютного чемпиона. Мы на 100% знали об опции реванша. Мы дали свое слово и поставили подпись. Разочарованию нет места, поскольку все идет так, как мы и планировали», - сказал Красюк.

Усик в первом бою 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма побил Джошуа единогласным решением судей.

Второй бой между двумя олимпийскими чемпионами должен пройти в марте-апреле 2022 года.