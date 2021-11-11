Альварес стал абсолютом. Что дальше для Канело?

Сауль Альварес на прошлой неделе в Лас-Вегасе в 11-м раунде нокаутом остановил непобежденного Калеба Планта и добавил в свое богатое резюме новую строку – мексиканец собрал в руках все титулы в суперсреднем весе и стал седьмым абсолютным чемпионом мира в истории бокса с четырьмя поясами.

Канело после насыщенного 2021 года с победами над Авни Йылдырымом, Билли Джо Сондерсом и Калебом Плантом решил взять паузу на семь месяцев. Самое время взглянуть на дальнейшие варианты для главного боксера современности, а их более чем предостаточно. Альварес находится в уникальной ситуации – диапазон его следующего боя теоретически затрагивает сразу пять дивизионов, включая и на первый взгляд фантастический сценарий с переходом в тяжелый вес.

Геннадий Головкин (Казахстан)

Сауль Альварес не может не понимать, что в его истории с Геннадием Головкиным нужна жирная и убедительная точка. Все же Канело в двух боях с казахом в 2017-2018 годах не дал однозначного ответа в своем превосходстве. Нужен третий бой – и если и организовывать его, то в мае 2022 года, пока 39-летний Головкин окончательно не пал под натиском времени.

Бой с казахом на Синко де Майо – идеальный сценарий для Альвареса. Это и хорошие деньги, и шанс закрыть рты критикам, которые периодически напоминают мексиканцу о спорных моментах его противостояния с Головкиным.

Что касается GGG, то для него трилогия с Альваресом – последний шанс сорвать куш перед неизбежным уходом на пенсию. Отказываться от такой возможности боксер из Караганды точно не станет.

Джо Смит-младший (США)

Как и большинство боксеров, Сауль Альварес постепенно идет вверх по весовых категориям, ведь в 31 год сушка на физиологическом уровне стала для него проблемой. Кажется, Канело легче нарастить мышцы, чем сбросить вес.

Если все так и есть, то переход в полутяжелый вес на несколько боев может оказаться для Альвареса более привлекательным и приемлемым с точки зрения сохранения организма, чем возвращение в средний дивизион для третьего поединка с Головкиным.

А в полутяжелом весе отличным вариантом для Сауля смотрится бой с новым чемпионом WBO Джо Смитом-младшим, который находится на пике своей карьеры после трех подряд видных побед и обладает неплохой фанатской базой в США, но в то же время не выглядит для Альвареса так угрожающе, как другие чемпионы в полутяжелом весе Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев.

Давид Бенавидес (США)

Если Сауль Альварес в статусе абсолютного чемпиона планирует и дальше боксировать в суперсреднем весе, то для подтверждения прав на дивизион ему не помешает встретиться на ринге с боксером, который общепризнанно считается одним из сильнейших в весовой категории до 76,2 кг. Речь о побежденном Давиде Бенавидесе (24-0, 21 КО).

«Я думаю, что я лучший потенциальный кандидат на битву с Канело, потому что у меня хорошая скорость, хорошая сила и я воин. Я иду вперед», - говорит экс-чемпион WBC, который 13 ноября в Финиксе проведет бой с Кироном Дэвисом.

Тем не менее, для Альвареса еще один бой в суперсреднем весе выглядит нелогично. Он уже добился максимума в этом дивизионе, так зачем ему терять время на Бенавидеса и компанию?

Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев (оба – Россия)

Оба непобежденных российских чемпиона мира в полутяжелом весе могут предложить Альваресу то, чего ему не хватало в последних боях – острых ощущений. Все же изначально не было никаких сомнений, что Канело пройдет Планта и Сондерса, не говоря о Йылдырыме.

Да, Альварес уже был чемпионом мира в категории до 79 кг, но тогда его соперником был уставший и возрастной Сергей Ковалев. До сих пор не покидает ощущение, что Канело выбрал удобный момент, зашел на чужую территорию, в тепличных условиях забрал плохо лежащий титул и тут же вернулся на свою землю. С Биволом и Бетербиевым будет другая история.

Если Альварес всерьез заинтересуется покорением полутяжелого дивизиона, то для него логичным вариантом будет двигаться по схеме «step by step» - начать с Джо Смита-младшего, перейти к Биволу, а затем организовать новый мегафайт с Бетербиевым за статус абсолютного чемпиона мира. Звучит заманчиво.