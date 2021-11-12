Усик за бой с Джошуа заработал около 18 миллионов евро

Александр Усик (19-0, 13 КО) 25 сентября в Лондоне единогласным решением судей побил Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и завоевал титулы WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.

Гарантированный гонорар украинца за третий бой в хэвивейте составил 4,1 миллиона долларов против 13,7 у Джошуа.

Ориентировочно Усик и Джошуа в Великобритании смогли продать один миллион платных трансляций. Таким образом, два олимпийских чемпиона разделят между собой 33 миллиона долларов. Согласно контракту на бой, Усик получит 40% от PPV, а Джошуа заберет 60%.

Суммируя цифры – Усик за чемпионский бой в Лондоне заработает около 18 миллионов долларов, а Джошуа положит в свой карман чек на 34 миллиона в американской валюте.

Обладателем рекордного гонорара в истории украинского бокса является Владимир Кличко, который в 2017 году за бой с Джошуа получил около 20 миллионов евро.

Ожидается, что реванш между Усиком и Джошуа пройдет в марте-апреле 2022 года в Великобритании, Украине или на Ближнем Востоке.