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Официально. Головкин в конце декабря проведет объединительный бой
Легендарный казах получил бой
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион IBF в среднем весе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) 29 декабря в Сайтаме (Япония) на Saitama Super Arena проведет объединительный бой с обладателем пояса WBA Super Рете Муратой (16-2, 13 КО).
Для Головкина бой с японцем станет первым с 18 декабря 2020 года, когда казах досрочно разобрался с Камилем Шереметой и провел первую защиту титулов, завоеванных осенью 2019 года после спорной победы над Сергеем Деревянченко.
Мурата в последнем бою в декабре 2019 года техническим нокаутом побил Стивена Батлера.
Портал BoxRec оценил бой между Головкиным и Муратой максимальными пятью звездами.
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