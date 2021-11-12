Официально. Головкин в конце декабря проведет объединительный бой

Чемпион IBF в среднем весе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) 29 декабря в Сайтаме (Япония) на Saitama Super Arena проведет объединительный бой с обладателем пояса WBA Super Рете Муратой (16-2, 13 КО).

Для Головкина бой с японцем станет первым с 18 декабря 2020 года, когда казах досрочно разобрался с Камилем Шереметой и провел первую защиту титулов, завоеванных осенью 2019 года после спорной победы над Сергеем Деревянченко.

Мурата в последнем бою в декабре 2019 года техническим нокаутом побил Стивена Батлера.

Портал BoxRec оценил бой между Головкиным и Муратой максимальными пятью звездами.