Александр Красюк: Бой с Усиком – первый, когда Джошуа действительно проиграл

Промоутер Александр Красюк поделился мнением о поведении Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) после поражения Александру Усику (19-0, 13 КО).

"Я посмотрел большое интервью Джошуа. Внимательно в оригинале посмотрел. Джошуа там говорит очень важные вещи.

Первое, самое важное, что бросилось в глаза: бой с Усиком – первый, когда он действительно проиграл. То есть поражение Руису было случайностью, там был набор обстоятельств. Он закрыл этот гештальт реваншем.

Говорит, что Усику проиграл впервые по-настоящему. Он сделал все, что просила команда. Но результата не было. И когда журналист спрашивает у него – какой был план на бой? Джошуа ответил: "Спросите у моей команды". Снимает с себя ответственность.

Он объясняет, что боксер – исполнитель некой концепции, а у тренера – джойстик. Он переложил ответственность на тренерский штаб. Если самые большие умы тренерской работы будут внедрены в лагерь Джошуа и распишут стратегию победы над Усиком – достаточно ли теории для воплощения в практику?" – сказал Красюк.