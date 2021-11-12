Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Александр Красюк: Бой с Усиком – первый, когда Джошуа действительно проиграл
Промоутер украинца посмотрел интервью Энтони
фото - ringside24.com
Промоутер Александр Красюк поделился мнением о поведении Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) после поражения Александру Усику (19-0, 13 КО).
"Я посмотрел большое интервью Джошуа. Внимательно в оригинале посмотрел. Джошуа там говорит очень важные вещи.
Первое, самое важное, что бросилось в глаза: бой с Усиком – первый, когда он действительно проиграл. То есть поражение Руису было случайностью, там был набор обстоятельств. Он закрыл этот гештальт реваншем.
Говорит, что Усику проиграл впервые по-настоящему. Он сделал все, что просила команда. Но результата не было. И когда журналист спрашивает у него – какой был план на бой? Джошуа ответил: "Спросите у моей команды". Снимает с себя ответственность.
Он объясняет, что боксер – исполнитель некой концепции, а у тренера – джойстик. Он переложил ответственность на тренерский штаб. Если самые большие умы тренерской работы будут внедрены в лагерь Джошуа и распишут стратегию победы над Усиком – достаточно ли теории для воплощения в практику?" – сказал Красюк.
Популярное сейчас
- Колос провел переговоры с двумя украинскими тренерами - СМИ
- "Мы пережили ураган". Тренер сборной Болгарии о ничьей с Украиной
- Белик: Это было что-то невероятное в исполнении Украины
- Два года назад Усик жестоким нокаутом завершил карьеру Беллью. ВИДЕО
- Патриотично. Вратарь Динамо показал новую татуировку с логотипом клуба. ФОТО
- Зинченко и Матвиенко стали кумовьями - ФОТО