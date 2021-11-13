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Гвоздик рассказал, сколько раз в неделю проводит тренировки
Возможно возвращение на ринг
Украинский полутяжеловес Александр Гвоздик рассказал, сколько раз в неделю проводит тренировки после завершения профессиональной карьеры.
"Я тренируюсь, когда хочется. Это так и есть. Как часто? У меня выходит 4-5 раз в неделю. Я отдыхаю по выходным. Бывает утром встану и хочу побежать. Для меня лучшие весы – это зеркало. Я смотрю на себя в зеркало и думаю: "Что-то я немного жиром заплыл, надо нажать". Могу потренироваться неделю дважды в день.
Потом смотрю на себя в зеркало – чувствую себя хорошо, классно, будто посуше стал. Тогда могу чуть-чуть попустить. А так бегаю, в зал хожу, по лапам стучу и даже в парах стою. Есть молодые ребята, и для меня подвигаться – это кайф, потому что я их всех обыграю. А для них это бесценный опыт и с точки зрения умений и в плане их уверенности, ведь они стоят с профессиональным боксером" – сказал он.
Напомним, что ранее Теофимо Лопес
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