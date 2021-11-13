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Чисора дал неожиданный прогноз на бой Усик – Джошуа 2
Британец поддерживает своего соотечественника
Британский супертяж Дерек Чисора дал прогноз на бой-реванш Усик – Джошуа 2. По мнению боксера именно его соотечественник выйдет триумфатором со второго поединка против украинца. Его слова цитирует BoxingScene:
"Это будет замечательное сражение. Верю в Джошуа.
AJ – топовый боксер. Он не позволит Усику делать в реванше то же, что он делал в первом бою. Александр просто "греет" пояса, нам не о чем беспокоиться, Джошуа вернет их в Британию" – сказал Чисора.
Напомним, что ранее Теофимо Лопес
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