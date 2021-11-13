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Чисора дал неожиданный прогноз на бой Усик – Джошуа 2

Бокс
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Британец поддерживает своего соотечественника

Чисора дал неожиданный прогноз на бой Усик – Джошуа 2

UA-Футбол
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Британский супертяж Дерек Чисора дал прогноз на бой-реванш Усик – Джошуа 2. По мнению боксера именно его соотечественник выйдет триумфатором со второго поединка против украинца. Его слова цитирует BoxingScene:

"Это будет замечательное сражение. Верю в Джошуа.

AJ – топовый боксер. Он не позволит Усику делать в реванше то же, что он делал в первом бою. Александр просто "греет" пояса, нам не о чем беспокоиться, Джошуа вернет их в Британию" – сказал Чисора.

Напомним, что ранее Теофимо Лопес резко высказался в адрес Хэйни.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Дерек Чисора
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