Чисора дал неожиданный прогноз на бой Усик – Джошуа 2

Британский супертяж Дерек Чисора дал прогноз на бой-реванш Усик – Джошуа 2. По мнению боксера именно его соотечественник выйдет триумфатором со второго поединка против украинца. Его слова цитирует BoxingScene:

"Это будет замечательное сражение. Верю в Джошуа.

AJ – топовый боксер. Он не позволит Усику делать в реванше то же, что он делал в первом бою. Александр просто "греет" пояса, нам не о чем беспокоиться, Джошуа вернет их в Британию" – сказал Чисора.