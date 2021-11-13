Украинский чемпион мира 2021 года в любителях рассказал о главных элементах успешного бокса

Чемпион мира в любителях до 71 килограмма 2021 года Юрий Захареев рассказал, какими способностями, по его мнению, должен обладать успешный боксер. Его слова цитирует Вести:

"На взрослом чемпионате мира все мои соперники были старше и опытнее меня. Некоторые были и физически сильнее. Впрочем, бокс – это не только сила. Считаю, что мы были быстрее и ловчее, что нам существенно помогло.

Мы с тренером знали, как правильно готовиться к каждому из соперников. Это и стало залогом успеха в столкновениях против них" – сказал он.