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Украинский чемпион мира 2021 года в любителях рассказал о главных элементах успешного бокса
Детали от триумфатора мирового первенства
фото - ua.tribuna.com
Чемпион мира в любителях до 71 килограмма 2021 года Юрий Захареев рассказал, какими способностями, по его мнению, должен обладать успешный боксер. Его слова цитирует Вести:
"На взрослом чемпионате мира все мои соперники были старше и опытнее меня. Некоторые были и физически сильнее. Впрочем, бокс – это не только сила. Считаю, что мы были быстрее и ловчее, что нам существенно помогло.
Мы с тренером знали, как правильно готовиться к каждому из соперников. Это и стало залогом успеха в столкновениях против них" – сказал он.
Напомним, что ранее Чисора дал
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