Гвоздик не верит в победу Усика над Фьюри

Экс-чемпион WBС в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) высказался о потенциальном поединке между Александром Усиком (19-0, 13 КО) и Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО) за статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

"Если Усик меня удивит в поединке с Фьюри, я буду только рад. Я не верю, что Усик сегодня может выиграть у Фьюри, если Тайсон будет в достаточных кондициях.

Если Фьюри сейчас не начнет делать то, что когда-то делал, и не перестанет готовиться надлежащим образом, то выиграть у него будет очень сложно. Если он подойдет как попало, то выиграть у него может кто угодно.

Безусловно, с Фьюри Усику будет сложнее, чем с Джошуа. Я думаю, что даже из тройки Фьюри, Уайлдер и Джошуа Энтони был для Сани оптимальным вариантом с точки зрения техники, манеры ведения боя", - сказал харьковчанин.

Бой между Усиком и Фьюри может пройти во второй половине 2022 года, если украинец в реванше побьет Энтони Джошуа, а боксер из Манчестера остановит Диллиана Уайта.