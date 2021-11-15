Гвоздик: Пиковые кондиции Ломаченко уже позади

Экс-чемпион мира Александр Гвоздик поделился мнением о Василии Ломаченко (15-2, 11 КО).

– Сейчас Ломаченко по-прежнему на пике. Думаю, Лопесы по боям смотрят. Пофантазируем: сейчас Вася выиграет, еле-еле, на тоненького, устал, запыхался – на следующий же день Лопес скажет: "Все, получи бой". Пока Ломаченко на пике, никто с ним боксировать не будет. Это мое мнение.

- То есть, Вася все еще на пике?

– Как мне это видится – скорее всего, Вася свой пик уже прошел, но он не далек от него. Например, Рой Джонс. Если он проиграл Тарверу в реванше после того, как был неуязвим, и сразу же умножился на ноль, грубо говоря. Может, весогонка повлияла на его организм. И только его рефлексы, реакция уменьшились, это нивелировало его как боксера.

У Васи история другая. Он очень разносторонний. Но все равно его пиковые кондиции уже позади. Это мое мнение. Но он по-прежнему недалеко от них, – сказал Гвоздик.