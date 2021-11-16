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Джошуа перед реваншем с Усиком может нанять тренера Альвареса
Интересный вариант
Getty Images/Global Images Ukraine
Эдди Рейносо, тренер лучшего боксера современности Сауля Альвареса, сообщил, что ему поступило предложение подготовить Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) к реваншу с украинским чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0, 13 КО).
"Тренер Канело Альвареса Эдди Рейносо сообщил, что он провел предварительные переговоры с Эдди Хирном и Энтони Джошуа по поводу подготовки экс-чемпиона к бою-реваншу с Александром Усиком", - пишет авторитетный инсайдер Майкл Бенсон.
Первый бой с Усиком Джошуа проиграл единогласным решением судей. В 12-м раунде британец побывал на грани от нокдауна.
Реванш между двумя олимпийскими чемпионами предварительно запланирован на март-апрель 2022 года и может пройти в Великобритании, Украине или на Ближнем Востоке.
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