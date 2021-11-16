Ломаченко – лучший в мире по проценту точных силовых ударов

Представитель компьютеризированной системы оценки ударов в боксе Compubox Дэн Каноббио в Твиттере опубликовал список действующих боксеров мира по проценту точных силовых ударов.

На вершине рейтинга расположился бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО).

Power Punch Connect Rate Leaders:



Vasilily Lomachenko - 47.7%

Terence Crawford - 47.5%

Canelo Alvarez - 47.0%

Errol Spence - 46.3%

David Benavidez - 46.0% — Dan Canobbio (@DanCanobbio) November 15, 2021

Следующий шанс улучшить свою статистику у двукратного олимпийского чемпиона будет 11 декабря, когда Ломаченко в Нью-Йорке проведет бой с экс-чемпионом IBF в легком весе Ричардом Комми (30-3, 27 КО).

Василий Ломаченко в последний раз выходил на ринг 26 июня, когда в Лас-Вегасе досрочно разобрался с японцем Масайоши Накатани (19-2, 13 KO).