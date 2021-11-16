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Ломаченко – лучший в мире по проценту точных силовых ударов
Данные Compubox
Представитель компьютеризированной системы оценки ударов в боксе Compubox Дэн Каноббио в Твиттере опубликовал список действующих боксеров мира по проценту точных силовых ударов.
На вершине рейтинга расположился бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО).
Power Punch Connect Rate Leaders:— Dan Canobbio (@DanCanobbio) November 15, 2021
Vasilily Lomachenko - 47.7%
Terence Crawford - 47.5%
Canelo Alvarez - 47.0%
Errol Spence - 46.3%
David Benavidez - 46.0%
Следующий шанс улучшить свою статистику у двукратного олимпийского чемпиона будет 11 декабря, когда Ломаченко в Нью-Йорке проведет бой с экс-чемпионом IBF в легком весе Ричардом Комми (30-3, 27 КО).
Василий Ломаченко в последний раз выходил на ринг 26 июня, когда в Лас-Вегасе досрочно разобрался с японцем Масайоши Накатани (19-2, 13 KO).
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