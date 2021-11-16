Стало известно, кто может стать следующим соперником Альвареса

Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) в начале ноября в Лас-Вегасе досрочно остановил Калеба Планта (21-1, 12 КО) и стал первым в истории абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе.

Тренер лучшего боксера мира вне зависимости от весовой категории Эдди Рейносо в интервью YouTube-каналу ESNews назвал имена четырех потенциальных соперников Канело.

"Чарло, Бенавидес, Бетербиев, Бивол", - сказал мексиканский специалист.

Альварес в следующем бою рассматривает три варианта – защита статуса абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе, возвращение в средний дивизион или переход в полутяжелый вес, где он уже становился чемпионом мира после победы над Сергеем Ковалевым.

Ожидается, что следующий бой Сауля Альвареса пройдет в мае 2022 года.