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Стало известно, кто может стать следующим соперником Альвареса
Имена громкие
фото - boxingscene.com
Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) в начале ноября в Лас-Вегасе досрочно остановил Калеба Планта (21-1, 12 КО) и стал первым в истории абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе.
Тренер лучшего боксера мира вне зависимости от весовой категории Эдди Рейносо в интервью YouTube-каналу ESNews назвал имена четырех потенциальных соперников Канело.
"Чарло, Бенавидес, Бетербиев, Бивол", - сказал мексиканский специалист.
Альварес в следующем бою рассматривает три варианта – защита статуса абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе, возвращение в средний дивизион или переход в полутяжелый вес, где он уже становился чемпионом мира после победы над Сергеем Ковалевым.
Ожидается, что следующий бой Сауля Альвареса пройдет в мае 2022 года.
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