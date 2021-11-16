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Соперник Далакяна: Приехал, чтобы забрать титул из Украины

Бокс
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Смелое заявление

Соперник Далакяна: Приехал, чтобы забрать титул из Украины

Артём Далакян

Новина українською

Бывший чемпион мира Луис Консепсьон (39-8, 28 КО) прибыл в Киеве, где 20 ноября на ринге выставочного центра ACCO International встретится с чемпионом WBA в наилегчайшем весе украинцем Артемом Далакяном (20-0, 14 КО).

"Я полностью доволен своей подготовкой к бою и работой моей командой.

Уважаю Далакяна, он по праву является действующим чемпионом мира и очень техничным боксером. Но я приехал для того, чтобы продемонстрировать свой лучший бокс и забрать чемпионский титул из Украины. Артем, я уже иду!", - приводит слова 36-летнего панамца пресс-служба промоутерской компании Union Boxing Promotion.

Артем Далакян в бою с Луисом Консепсьоном проведет пятую защиту титула WBA. В последний раз украинец выходил на ринг в феврале 2020 года, когда решением судей побил Хосбера Переса.

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В статье: Бокс Артем Далакян
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