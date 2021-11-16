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Владимир Кличко 25 лет назад дебютировал на профи-ринге

Бокс
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Так начиналась легендарная карьера

Владимир Кличко 25 лет назад дебютировал на профи-ринге

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший гегемон супертяжелого веса Владимир Кличко ровно 25 лет назад провел первый бой среди профессионалов – 16 ноября 1996 года под эгидой компании Universum Box-Promotion олимпийский чемпион в Гамбурге в первом раунде отправил в нокаут Фабиана Меза. На тот момент Кличко-младшему было 20 лет и 7 месяцев.

«Помню это, как будто все произошло вчера. Это было классно. Ведь это был вызов. Я чувствовал себя так, будто мне бросили вызов», - сказал боксер в Instagram.

Владимир Кличко завершил карьеру летом 2017 года после драматичного поражения в бою с Энтони Джошуа.

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В статье: Владимир Кличко Бокс Владимир Кличко 25 лет назад дебютировал на профи-ринге Так начиналась легендарная карьера Бывший гегемон супертяжелого веса Владимир Кличко ровно 25 лет назад провел первый бой среди профессионалов – 16 ноября 1996 года под эгидой компании Universum Box- как будто все произошло вчера. Это было классно. Ведь это был вызов. Я чувствовал себя так будто мне бросили вызов» - сказал боксер в Instagram. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Wladimir Klitschko (@klitschko) Владимир Кличко завершил карьеру летом 2017 года после драматичного поражения в бою с Энтони Джошуа.
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