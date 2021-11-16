Владимир Кличко 25 лет назад дебютировал на профи-ринге

Бывший гегемон супертяжелого веса Владимир Кличко ровно 25 лет назад провел первый бой среди профессионалов – 16 ноября 1996 года под эгидой компании Universum Box-Promotion олимпийский чемпион в Гамбурге в первом раунде отправил в нокаут Фабиана Меза. На тот момент Кличко-младшему было 20 лет и 7 месяцев.

«Помню это, как будто все произошло вчера. Это было классно. Ведь это был вызов. Я чувствовал себя так, будто мне бросили вызов», - сказал боксер в Instagram.

Владимир Кличко завершил карьеру летом 2017 года после драматичного поражения в бою с Энтони Джошуа.