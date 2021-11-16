Флойд Мейвезер: Многие люди во время прогулок считают шаги, а я — наличные деньги

Бывший чемпион мира в пяти дивизионах боксёр Флойд Мейвезер-младший разместил новый пост в своём "инстаграме", где в шутку показал, насколько богат.

"Я не Бобби Браун, но мне платят за каждый маленький шаг, который я совершаю. Многие люди во время прогулок считают шаги, а я — наличные деньги", — написал Мейвезер-младший.