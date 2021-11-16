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Флойд Мейвезер: Многие люди во время прогулок считают шаги, а я — наличные деньги
Боксер похвастался своими богатствами
фото - boxingscene.com
Бывший чемпион мира в пяти дивизионах боксёр Флойд Мейвезер-младший разместил новый пост в своём "инстаграме", где в шутку показал, насколько богат.
"Я не Бобби Браун, но мне платят за каждый маленький шаг, который я совершаю. Многие люди во время прогулок считают шаги, а я — наличные деньги", — написал Мейвезер-младший.
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