В WBC отложили подтверждение боя между Фьюри и Уайтом

Поединок с участием британских боксёров Тайсона Фьюри и Диллиана Уайта пока не подтверждён, что, как ожидалось, будет сделано сегодня, 16 ноября.

Об этом сообщил журналист Майкл Бенсон в своём "твиттере". Причина — продолжающиеся судебные тяжбы, которые ведут Всемирный боксёрский совет (WBC) и Уайт. Диллиан ещё летом 2020-го подал в суд на (WBC) из-за отсутствия обещанного организацией титульного поединка.

Напомним, после победы Фьюри, одержанной им в бою с американцем Деонтеем Уайлдером, Всемирный боксёрский совет дал Тайсону срок в 30 дней для организации поединка с представителем Украины Александром Усиком. Стороны, однако, не смогли договориться о бое, так как Энтони Джошуа воспользовался правом потребовать реванша от украинца.