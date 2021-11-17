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Альварес проведет бой с чемпионом мира в тяжелом весе

Бокс
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Канело решил штурмовать новую весовую категорию

Альварес проведет бой с чемпионом мира в тяжелом весе

фото - boxingscene.com

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Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес (57-1, 39 КО) в следующем бою встретится с чемпионом WBC в крузервейте Илунгой Макабу (28-2, 25 КО), которого портал BoxRec ставит на вторую позицию в рейтинге лучших боксеров весовой категории после латыша Майриса Бриедиса.

Как сообщает Boxing Insider, тренер Альвареса Эдди Рейносо попросил WBC санкционировать бой с Макабу, а Всемирный боксерский совет в лице президента организации Маурисио Сулеймана согласился с этим предложением.

«Это очень большой сюрприз. WBC единогласно одобрил поединок Канело за титул чемпиона мира в тяжелом весе», - сказал Сулейман.

Ранее Сауль Альварес становился чемпионом мира в пяти весовых категориях. По этому показателю мексиканца опережают только Мэнни Пакьяо (8) и Оскар де Ла Хойя (6).

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В статье: Бокс Сауль Альварес
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