Альварес проведет бой с чемпионом мира в тяжелом весе

Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес (57-1, 39 КО) в следующем бою встретится с чемпионом WBC в крузервейте Илунгой Макабу (28-2, 25 КО), которого портал BoxRec ставит на вторую позицию в рейтинге лучших боксеров весовой категории после латыша Майриса Бриедиса.

Как сообщает Boxing Insider, тренер Альвареса Эдди Рейносо попросил WBC санкционировать бой с Макабу, а Всемирный боксерский совет в лице президента организации Маурисио Сулеймана согласился с этим предложением.

«Это очень большой сюрприз. WBC единогласно одобрил поединок Канело за титул чемпиона мира в тяжелом весе», - сказал Сулейман.

Ранее Сауль Альварес становился чемпионом мира в пяти весовых категориях. По этому показателю мексиканца опережают только Мэнни Пакьяо (8) и Оскар де Ла Хойя (6).