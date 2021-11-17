В WBC отказались утвердить Уайта в качестве претендента на бой с Фьюри

Всемирный боксерский совет (WBC) во время 59-й конвенции в Мексике отклонил просьбу промоутерской компании Matchroom Boxing о предоставлении «временному» чемпиону в супертяжелом весе Диллиану Уайту (28-2, 19 КО) статуса обязательного претендента на титул WBC, который принадлежит Тайсону Фьюри (31-0-1, 22 КО).

Уайт в октябре должен был провести бой с Отто Валлиным (22-1, 14 КО), однако получил травму во время тренировочного лагеря и сорвал поединок.

Таким образом, Фьюри в следующем бою сможет провести добровольную защиту титула. Промоутер «Цыганского короля» сообщил, что его камбэк на ринг состоится в начале 2022 года, а Уайт будет в списке потенциальных соперников.

После завоевания титула WBC Тайсон Фьюри провел одну защиту – в октябре британец в Лас-Вегасе в 11-м раунде нокаутировал Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО).