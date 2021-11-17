Альварес готов дать третий бой Головкину

Тренер Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО) Эдди Рейносо не исключил, что Канело в 2022 году проведет третий бой с чемпионом IBF в среднем весе Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО).

«Мы бы хотели встретиться с Головкиным в третий раз, чтобы закрыть эту главу. Думаю, мы сможем это сделать. Я бы хотел, чтобы это случилось в Мексике. Мы можем провести этот бой в Гвадалахаре или Мехико», - сказал Рейносо.

Альварес в следующем бою поднимется в тяжелый вес и проведет бой с чемпионом WBC Илунгой Макабу (28-2, 25 КО). Дата поединка еще не озвучена.

Головкин вернется на ринг 29 декабря в объединительном бою с чемпионом WBA Рете Муратой (16-2, 13 КО).

Первый бой между Альваресом и Головкиным завершился ничьей, а в реванше Канело победил с минимальным преимуществом на судейских записках.