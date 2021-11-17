Комми: Буду действовать грамотно в бою с Ломаченко

Бывший чемпион IBF в легком весе Ричард Комми (30-3, 27 КО) рассказал, за счет чего собирается удивить мир в бою с экс-чемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко (15-2, 11 КО).

"Я увидел, что Лопес оказывал на Ломаченко давление, не позволял ему подготовить то, что он хотел сделать. Это один из тех моментов, которыми я должен воспользоваться. Я выйду в ринг, чтобы боксировать и делать то, что я могу сделать. Я покажу то, благодаря чему меня знают болельщики. Я буду делать то, на что способен.

Я не могу сказать, что произойдет в ринге, поэтому просто выйду туда, чтобы сделать то, что должен. Я буду действовать грамотно, не торопясь и выполняя установки моего угла. Я знаю, что если все пойдет как надо, то я однозначно одержу победу в этом бою", - сказал боксер из Ганы.

Василий Ломаченко и Ричард Комми выяснят сильнейшего 11 декабря в Нью-Йорке на ринге комплекса Мэдисон Сквер Гарден.