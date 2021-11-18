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Украинец Руденко проведет бой с Гассиевым

Бокс
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Сложное испытание

Украинец Руденко проведет бой с Гассиевым

фото - sport.ua

Новина українською

Андрей Руденко (34-5, 20 КО) станет следующим соперником бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Мурата Гассиева (28-1, 21 КО). Об этом заявил промоутер россиянина Алексей Авсецин.

«Мурат Гассиев 25 декабря в Сочи проведет бой с Андреем Руденко за пояс IBF Intercontinental», – сказал Авсецин.

Андрей Руденко с 2017 года потерпел три поражения в шести боях, включая проигранные поединки с Александром Поветкиным и Агитом Кабайелом.

Мурат Гассиев после перехода в супертяжелый весе нокаутом остановил Нури Сефери и Михаэля Валлиша.

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В статье: Бокс Мурат Гассиев Андрей Руденко
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