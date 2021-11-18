  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Арум: Фьюри предпочел бы бой с Усиком, а не с Уайтом
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арум: Фьюри предпочел бы бой с Усиком, а не с Уайтом

Бокс
(1 голосов)

Промоутер-ветеран снова заговорил

Арум: Фьюри предпочел бы бой с Усиком, а не с Уайтом

фото - boxingscene.com

Новина українською

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум снова призвал Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) отойти в сторону и позволить Тайсону Фьюри (31-0-1, 22 КО) в бою с Александром Усиком (19-0, 13 КО) определить абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

"Фьюри предпочел бы, чтобы Джошуа временно отказался от реванша с Усиком. И тогда мы включаемся в дело и организовываем поединок за звание абсолюта между Тайсоном и Александром. Это то, что предпочел бы Фьюри. Это тот вариант, которого он бы хотел. А мое дело — удовлетворять его желания.

Бой с Уайтом? А Уайт тем временем мог бы постоять в сторонке и дождаться победителя...", - сказал Арум.

Джошуа не планирует отказываться от незамедлительного реванша с Усиком. Повторный бой между двумя олимпийскими чемпионами за четыре пояса в супертяжелом весе должен состояться в марте-апреле 2022 года в Великобритании, Украине или на Ближнем Востоке.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри Бокс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Vringe.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...