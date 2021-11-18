Арум: Фьюри предпочел бы бой с Усиком, а не с Уайтом

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум снова призвал Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) отойти в сторону и позволить Тайсону Фьюри (31-0-1, 22 КО) в бою с Александром Усиком (19-0, 13 КО) определить абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

"Фьюри предпочел бы, чтобы Джошуа временно отказался от реванша с Усиком. И тогда мы включаемся в дело и организовываем поединок за звание абсолюта между Тайсоном и Александром. Это то, что предпочел бы Фьюри. Это тот вариант, которого он бы хотел. А мое дело — удовлетворять его желания.

Бой с Уайтом? А Уайт тем временем мог бы постоять в сторонке и дождаться победителя...", - сказал Арум.

Джошуа не планирует отказываться от незамедлительного реванша с Усиком. Повторный бой между двумя олимпийскими чемпионами за четыре пояса в супертяжелом весе должен состояться в марте-апреле 2022 года в Великобритании, Украине или на Ближнем Востоке.