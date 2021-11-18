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Тим Цзю одержал 20-ю победу в карьере

Бокс
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Сын легендарного Кости Цзю снова в ударе

Тим Цзю одержал 20-ю победу в карьере

фото - Чемпионат

Новина українською

Тим Цзю (20-0, 15 КО) в главном бою вечера бокса в Сиднее единогласным решением судей (дважды по 120-107 и 119-108) разгромил Такеши Иноуэ (17-2-1, 10 КО), что позволило ему защитить титул WBO Global в первом среднем весе и отобрать у японца региональный титул WBO Asia Pacific.

«Я постоянно его бил, но он не падал. Почувствовал ли я мощь в ударах Иноуэ? Нет, я получал удовольствие. Рад подраться в родном городе, я сюда ещё вернусь. Я провел 12 отличных раундов, пора переходить на новый уровень. Иду вперед шаг за шагом», - сказал Цзю-младший после боя.

Следующим соперником Тима Цзю может стать чемпионом WBO в весовой категории до 69,9 кг Брайан Кастаньо (17-1-1, 12 КО).

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В статье: Бокс Тим Цзю
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