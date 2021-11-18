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Стало известно, кто покажет чемпионский бой Далакяна
Поединок совсем скоро
фото - union-boxing.com
Чемпионом WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян (20-0, 14 КО) 20 ноября в Киеве в Выставочном Центре АККО Интернешнл проведет пятую защиту титула против Луиса Консепсьона (39-8, 28 КО).
Эксклюзивным транслятором боя в Украине выступит стриминговый сервис MEGOGO. Бой Далакян – Консепсьон будет транслироваться на MEGOGO Гонг (подписки «Спорт» и «Максимальная»).
Начало трансляции вечера бокса в Киеве – 20 ноября в 19:00 по местному времени.
Далакян завоевал титул WBA в 2018 году после победы единогласным решением судей над Брайаном Вилория.
Артем Далакян в последний раз выходил на ринг 8 февраля 2020 года в Киеве, когда единогласным решением судей разобрался с Хосбером Пересом.
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