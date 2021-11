В WBC подтвердили бой между Альваресом и Макабу

Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес (57-1, 39 КО) в следующем бою встретится с чемпионом WBC в крузервейте Илунгой Макабу (28-2, 25 КО).

Всемирный боксерский совет подтвердил бой и показал первую встречу боксеров на конгрессе в Мехико.

First time seeing each other. Canelo and Makabu.



The challenger and the champion or the crusierweight title ????#wbcmx59 pic.twitter.com/kp6NtGaa9M