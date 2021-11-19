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В WBC подтвердили бой между Альваресом и Макабу
Поединок состоится в 2022 году
фото - boxingscene.com
Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес (57-1, 39 КО) в следующем бою встретится с чемпионом WBC в крузервейте Илунгой Макабу (28-2, 25 КО).
Всемирный боксерский совет подтвердил бой и показал первую встречу боксеров на конгрессе в Мехико.
First time seeing each other. Canelo and Makabu.— World Boxing Council (@WBCBoxing) November 18, 2021
The challenger and the champion or the crusierweight title ????#wbcmx59 pic.twitter.com/kp6NtGaa9M
Альварес в бою с Макабу попытается стать чемпионом мира в шестой весовой категории. По этому показателю мексиканца опережают только Мэнни Пакьяо (8) и Оскар де Ла Хойя (6).
Сауль Альварес в последнем бою в 11-м раунде нокаутировал Калеба Планта и собрал все титулы в суперсреднем весе.
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