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В WBC подтвердили бой между Альваресом и Макабу

Бокс
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Поединок состоится в 2022 году

В WBC подтвердили бой между Альваресом и Макабу

фото - boxingscene.com

Новина українською

Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес (57-1, 39 КО) в следующем бою встретится с чемпионом WBC в крузервейте Илунгой Макабу (28-2, 25 КО).

Всемирный боксерский совет подтвердил бой и показал первую встречу боксеров на конгрессе в Мехико.

Альварес в бою с Макабу попытается стать чемпионом мира в шестой весовой категории. По этому показателю мексиканца опережают только Мэнни Пакьяо (8) и Оскар де Ла Хойя (6).

Сауль Альварес в последнем бою в 11-м раунде нокаутировал Калеба Планта и собрал все титулы в суперсреднем весе.

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В статье: Бокс Сауль Альварес Илунга Макабу
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