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Макабу пообещал нокаутировать Альвареса
С Канело такого еще никто не делал
фото - boxingscene.com
Чемпион WBC в тяжелом весе Илунга Макабу (28-2, 25 КО) высказался о грядущем бое с Саулем Альваресом (57-1-2, 39 КО).
"Сейчас Канело – лучший боксер на планете. А я-то хочу драться с лучшими. Потому и согласился. Но никакого договорного веса на этот бой не будет.
Я думаю, Канело совершает большую ошибку, о которой он пожалеет, потому что я уйду со всеми титулами. Канело хочет доказать людям, что способен на большее, чем другие, и я готов позволить ему попытаться осуществить эту мечту. Но у меня есть своя история, которая все еще пишется.
Да, это бокс. Я проиграл Тони Беллью, но вернулся. А теперь, слушайте сюда: даю 100%, что нокаутирую Канело", - сказал Макабу.
Ожидается, что бой между Альваресом и Макабу пройдет в мае 2022 года.
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