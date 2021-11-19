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Макабу пообещал нокаутировать Альвареса

Бокс
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С Канело такого еще никто не делал

Макабу пообещал нокаутировать Альвареса

фото - boxingscene.com

Новина українською

Чемпион WBC в тяжелом весе Илунга Макабу (28-2, 25 КО) высказался о грядущем бое с Саулем Альваресом (57-1-2, 39 КО).

"Сейчас Канело – лучший боксер на планете. А я-то хочу драться с лучшими. Потому и согласился. Но никакого договорного веса на этот бой не будет.

Я думаю, Канело совершает большую ошибку, о которой он пожалеет, потому что я уйду со всеми титулами. Канело хочет доказать людям, что способен на большее, чем другие, и я готов позволить ему попытаться осуществить эту мечту. Но у меня есть своя история, которая все еще пишется.

Да, это бокс. Я проиграл Тони Беллью, но вернулся. А теперь, слушайте сюда: даю 100%, что нокаутирую Канело", - сказал Макабу.

Ожидается, что бой между Альваресом и Макабу пройдет в мае 2022 года.

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В статье: Бокс Сауль Альварес Илунга Макабу
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Источник:
Vringe.com

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