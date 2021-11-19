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Арум: Не можем Лопеса заставить снова драться с Ломаченко

Бокс
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Реванш маловероятен

Арум: Не можем Лопеса заставить снова драться с Ломаченко

Новина українською

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум высказался о возможном реванше между Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО) и украинцем Василием Ломаченко (15-2, 11 КО).

«Нам нужно было бы организовать бой между победителем боя Ломаченко – Комми с Лопесом, но Теофимо сказал, что он не хочет снова драться с Василием. Мы не можем заставить его это сделать», - отметил Арум.

Лопес 27 ноября проведет бой с обязательным претендентом IBF Джорджем Камбососом.

Камбэк Ломаченко запланирован на 11 декабря в поединке с экс-чемпионом IBF Ричардом Комми.

Теофимо Лопес осенью 2020 года сенсационно остановил Василия Ломаченко единогласным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в легком весе.

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В статье: Василий Ломаченко Боб Арум Теофимо Лопес
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