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Арум: Не можем Лопеса заставить снова драться с Ломаченко
Реванш маловероятен
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум высказался о возможном реванше между Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО) и украинцем Василием Ломаченко (15-2, 11 КО).
«Нам нужно было бы организовать бой между победителем боя Ломаченко – Комми с Лопесом, но Теофимо сказал, что он не хочет снова драться с Василием. Мы не можем заставить его это сделать», - отметил Арум.
Лопес 27 ноября проведет бой с обязательным претендентом IBF Джорджем Камбососом.
Камбэк Ломаченко запланирован на 11 декабря в поединке с экс-чемпионом IBF Ричардом Комми.
Теофимо Лопес осенью 2020 года сенсационно остановил Василия Ломаченко единогласным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в легком весе.
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