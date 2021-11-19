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Бриедис: Хочу провести свой последний поединок с Усиком
Боксер рассказал, когда завершит карьеру
Чемпион IBF в первом тяжелом весе Майрис Бриедис (28-1, 20 КО) рассказал, что перед завершением карьеры хочет провести бой с чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0, 13 КО).
"Я хочу какой-то огромный бой. Я бы хотел устроить сейчас два-три боя с хорошими ребятами и провести свой последний поединок, наверное, лет в 40 с Усиком. Вот это был бы самый реальный сценарий для меня. Тогда было бы уже ясно, кто выиграл – Усик или я. Перед первым боем говорили, что и у него что-то болело, и у меня. У него были промоутеры, у меня не было.
Я думаю, сейчас был бы совершенно другой бокс, и люди кайфанули бы еще больше с этого боя. Мне без разницы, в каком весе с ним боксировать. Если бы сказали в крузерах, то был бы бой в крузерах, в супертяжах – не проблема", – сказал Бриедис.
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